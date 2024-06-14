Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin konu hakkında yaptığı açıklamada; “Tebliğde biçerdöver sahipleri ve operatörlerinin sorumlulukları açık bir şekilde belirtilmiş olup G sınıfı sürücü belgesi olmayanlar operatör olarak çalıştırılamayacak, ayrıca yapılan hasatlarda kayıp oranı %2’yi geçmeyecektir. Bu kapsamda dane kaybının en aza indirilmesi bakımından, biçerdöver operatörlerimizin biçerdöverlerde gerekli kalibrasyon ayarlarını yapmaları büyük önem arz etmektedir. Ayrıca oluşabilecek yangınlara karşı çalışma alanında mutlaka yangın tüpü bulunması gerekmekte olup, söz konusu hususlara dikkat etmeyenler hakkında 2.052TL idari yaptırım uygulanacaktır” dedi.

Söz konusu tebliğde çiftçilerin de dikkat etmesi gereken hususların olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilecek olan arazi sahibi ve biçerdöver operatörü arasında yazılı bir sözleşmenin, sonradan doğabilecek sorunların önüne geçebileceğini vurguladı.

Göktekin, “Ürün hasadı başladığında ilk kontrolleri mutlaka çiftçilerimiz tarafından gerçekleştirmeli, hasat sırasında ürün kaybının fazla olması durumunda hasat işlemi derhal durdurulmalı ve biçerdöver araziyi terk etmeden İl/İlçe Müdürlüklerimizle irtibat kurulmalıdır” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ