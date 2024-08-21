Kaza, Çine Hallaçlar mevkii Aydın-Muğla karayolu üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla Marmaris'ten kalkıp İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Metro Turizm'e ait Mercedes marka 34 BK 9643 plakalı otobüs 15 yolcusu ve 2 şoförü ile birlikte seyir halindeyken Çine Hallaçlar Mevkii'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir şahsa çarptı. Bu sırada hakimiyeti kaybolan otobüs şarampole yan yattı. Kapıları kilitlenen ve sağ tarafı dağa dayandığı için çıkışı olmayan otobüsteki yaralılar UMKE, AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kırılan camlardan çıkarılabildi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşıp kurtarma çalışması başlatan UMKE ve AFAD ekipleri otobüse merdiven dayayarak yaralılara müdahale etti. Otobüste sıkışan yaralı yolcular boyunluk takılıp sedye yardımı ile otobüsten alınırken kurtarılan yaralılar Aydın'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

“Şoförü birkaç kez uyarmışlar”

İlk hareketi Muğla'nın Marmaris ilçesinden başlayıp yolcuların büyük çoğunluğunu Muğla merkezden aldığı öğrenilen Metro Turizm otobüsündeki yolcular, gürültü üzerine kazayı fark ettiklerini belirterek şoförü de hızlı gitmemesi konusunda uyardıklarını belirttiler. Kazayı yara almadan atlatan bir kadın yolcu, “Uyuyordum, bir anda duman yükselip otobüsün camlarının kırıldığını gördüm. Otobüs Muğla'dan Aydın, İzmir, Manisa güzergahından İstanbul'a gidecekti. Hızlıydı. Hatta yolcular birkaç kez şoförü uyarmış” diye konuştu.