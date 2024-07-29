Muhammet Doğan (27) idaresindeki 55 ACK 015 plakalı otomobil Çorum-Ankara Karayolu'nun 18. Kilometresi'nde kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada aynı aileden Habibe Doğan (25) olay yerinde hayatını kaybederken 2 yaşındaki kızı Ebrar D., ağır yaralandı.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil müdahaleye alındı.

Merkeze bağlı Sarışeyh Köyün'de imam olduğu öğrenilen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, uzun süre vefat eden eşinin başından ayrılamadı.

Habibe Doğan'ı cenazesi olay yeri incelemesinin ardından savcı talimatıyla otopsi için morga kaldırıldı.