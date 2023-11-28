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Çorum Asker Alma (ASAL) Bölge Başkanı, önceki dönem İl Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Emin Altan, Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Kültür Günleri ve Kitap Fuarı kapsamında imza günü düzenledi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksi’nde gerçekleştirilen, 100’e yakın yayınevi ve yazarın katıldığı Kültür Günleri ve Kitap Fuarında okurlarıyla buluşan ve kitaplarını imzalayan Mehmet Emin Altan’ın imza gününe ilgi ve katılım yoğun oldu.



İmza gününe; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşaviri ve Çorum Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı ve AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Zeki Gül, Belediye Başkan Yardımcıları Turan Candan, Zübeyir Tuncel, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Başkan Yardımcısı Muharrem Sarıaslan, İl Sağlık Müdür Vekili Arif Pilgir, Çorum Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu, Karabacak Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile kitapseverler katıldı.

Protokol üyeleri, konukları ve okurları için kitaplarını imzalayan Yazar Albay Mehmet Emin Altan, eserleri hakkında bilgi verdi.