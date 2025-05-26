Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi Akken TOKİ 4. Cadde’de Hayrettin B.(55) ile komşusu Hamdi H.O.(23) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bir birlerini satır ve bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici aletle yaralanan Hayrettin B., Hamdi H.O. ve Can M.Y.(13) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada olayda kullanıldığı düşünülen bir adet bıçak ile çöp konteynerine atılmış satır tespit edildi.