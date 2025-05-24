Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Dağsaray Köyü’nde komşusuna ait hayvanların arazisine girdiğini gören Cuma D., komşusu Ahmet Y.’yi tabanca ile vurarak yaraladı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sırtından yaralanan Ahmet Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.
Hayati tehlikesi devam eden Ahmet Y., yoğun bakıma kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK