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Amasya’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden korkuluklara çarpıp Yeşilırmak Nehri’ne uçtuğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada genç sürücü Anıl Aşçı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir eğlence yerinde çalışan Anıl Aşçı’nın (25) kullandığı 35 KFY 09 plakalı otomobil seyir halindeyken İstasyon Köprüsü üstünden korkuluklara çarpıp Yeşilırmak Nehri’ne uçtu. Geç saatlerde yaşanan kazanın bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve acil sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiyeciler, polisler ve bekçiler genci sudan kıyıya çıkardı. Yerde hareketsiz halde yatan gence bekçi uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Önce araç sonra da ceset torbasına konulan sürücünün cenazesi halata bağlanarak vinç yardımıyla yukarı çıkartıldı. Gencin kaza yaptığını duyan arkadaşları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Cenaze hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.