Mustafa Erkün, Sungurlu’da 9 yıl önce Türk Kızılayı Kan Bağışı aracında kök hücre bağışında bulundu. Aradan geçen sürede Erkün’ün bağışladığı kök hücre hiç tanımadığı bir lösemi hastasıyla uyumluydu.

Sevindirici haberi alan Mustafa Erkün, Bilkent Şehir Hastanesine giderek gerekli kontrol ve tahlillerden sonra nakil tarihi belirlendi ve 14 Şubat’ta nakil işlemi gerçekleşti. Erkün, hiç tanımadığı bir hastaya umut oldu ve hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı.

Kök hücre nakli sayesinde lenfoma ve lösemi gibi pek çok hastalık başarıyla tedavi edilebiliyor. Süreç hastanın dokularıyla eşleşen donörün bulunmasıyla başlıyor. Bu nedenle kök hücre bağışı yapmak büyük önem taşıyor.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ