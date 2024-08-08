Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanmasının ardından Ankara’ya tayin olan Abdullah Kodek için kurum çalışanları tarafından veda yemeği düzenlendi.

Kendisi için düzenlenen veda yemeğinde konuşan Kodek, “Bırakıp gittiğiniz her neyse size kattıklarıyla başlarsınız yeni olana... Gönül heybeme kattığım kıymetli eğitim aileme, çalışma arkadaşlarıma, öğretmenlerime, öğrencilerime ve Çorum halkına teveccühlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Selam ve dua ile kalın” görüşüne yer verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR