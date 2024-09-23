Ahlatcı Çorum FK’nın sahasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmayı 4 bin 142 taraftarın izlediği açıklandı.

Trendyol 1.Lig 6.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor Çorum Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Bu kritik karşılaşmayı maraton tribününde 1861, kale arkası 816, kapalı sol tribün 24, Özel VİP A ve B tribün 149 ve misafir tribünden 542 biletli seyircinin izlediği açıklandı. 750 kombine bilet sahibi taraftarında karşılaşmayı kendileri için ayrılan bölümden izlediği duyuruldu.