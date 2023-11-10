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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 12.hafta maçında, yarın lig ikincisi Kocaelispor’a konuk olacak.

Geçtiğimiz hafta, sahasında Ankara Keçiörengücü’ne 3-2 yenilen ve galibiyet özlemi 5 maça çıkan Ahlatcı Çorum FK’da yaşanan teknik heyet değişikliğinin ardından yeni bir sayfa açıldı. Kocaelispor maçına yeni teknik direktörü Serkan Özbalta nezaretinde hazırlanan Çorum temsilcisi, moralli bir hafta içi geçirdi. Kırmızı-siyahlı takım, zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak milli araya moralli girmenin hesaplarını yapıyor.

Maç öncesinde Çorum’daki son antrenmanını bugün yapan Ahlatcı Çorum FK, öğleden sonra karayolu ile Kocaeli’ye giderken, sakatlıkları süren Berkay Can, Sadık Arda, Atakan Cangöz ve Gökhan kadroda yer almıyorlar.

Hedefini Süper Lig’e yükselmek olarak belirleyen Kocaelispor’da da moraller yüksek. Geçtiğimiz hafta, ligin formda takımlarından Göztepe’yi deplasmanda 1-0 yenerek bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Ertuğrul Sağlam’ın öğrencileri, Çorum FK karşısında da galibiyet hedefliyorlar.

23 puanlı 2.sıradaki Kocaelispor’la 14 puanla 10.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK arasında, Pazar günü Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi A klasman hakemlerinden Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta Taşkınsoy’un yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Güner Mumcu Taştan ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Ankara bölgesinden Onur Bingöl de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.