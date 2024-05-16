Profesyonel liglerde 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor’la bugüne kadar 3.Lig’de 10, 2.Lig’de 2, 1.Lig’de de 2 olmak üzere tam 14 kez karşılaştı. Bu maçlarda, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, attığı 17 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

Bu maçların 7’isi Çorum’da oynanırken, 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Ahlatcı Çorum FK 5 maçı ise kaybetti. Kırmızı-siyahlı ekip, attığı 5 gole karşılık 9 gol yedi.

Kocaeli’de oynanan maçlarda ise, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, 8 gol atıp 9 gol yedi.

İki takım, 2018-2019 Sezonunda da play-off yarı finalinde eşleşti. İlk maç Çorum’da oynanırken, Körfez ekibi 1-0 kazandı. Kocaeli’de oynanan maçı ise 3-0’lık skorla Ahlatcı Çorum FK kazandı ve adını finale yazdırdı.