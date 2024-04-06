Ahlatcı Çorum FK, 7 Nisan Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 29.hafta maçında konuk edeceği Kocaelispor’la tarihinde 14.kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerde 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor’la bugüne kadar 11’i puan, 2’isi play-off olmak üzere 13 resmi maçta karşılaştı. Çorum temsilcisi, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 8 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, attığı 16 gole karşılık kalesinde de 21 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor’la Çorum’da 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 5 kez de sahadan puansız ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekibin 8 golüne Kocaelispor 12 golle cevap verdi.