Hepsiburada Üst Yöneticisi Gökçetekin, Türkiye'nin e-ihracat hedeflerine işaret ederek KOBİ'ler'in artık e-ihracat'ı çok "hayati" bulduğunu, eskiden e-ticaretin nasıl yapılacağını soran KOBİ'lerin sorularını e-ihracat'a çevirdiğini söyledi.

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Ticaret Bakanlığı himayesinde, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından organize edilen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle desteklenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nin (IGEXX) çok başarılı geçtiğini belirtti. Bunun çok önemli bir zirve olduğuna dikkati çeken Gökçetekin, Türkiye'nin en önemli amaçlarından birinin ihracatı ve e-ihracatı güçlendirmek olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan, yıl sonuna kadar 8 milyar dolar e-ihracata ulaşılması ve e-ihracatın toplam ihracat içindeki payının 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarılması hedeflerine değinen Gökçetekin, Türkiye'nin bu hedeflere ulaşması için kendilerinin de önemli bir plan ortaya koyduklarını anlattı.

Gökçetekin, e-ticaretin Türkiye'de inovasyonunu yapan şirket olduklarının altını çizerek şunları söyledi: "Şimdi e-ihracat konusunda da kendimize önemli bir sorumluluk aldık. Yüz binlerce satıcımız var; bunları Muş'tan, Hakkari'den, Hatay'dan hepsini değişik yörelerden alıp hem Türkiye'de kendi pazar yerimizde güçlendiriyoruz hem de yurt dışında bizimle partner olan, yine o ülkelerin yerli ve milli pazar yerleriyle iş birliği yaparak ihracat yapmalarını da sağlayacağız. Türkiye'nin yüzde 10'a ulaşma hedefi ciddi bir rakam, buna ulaşmak için ilmek ilmek fırsatlar yaratmamız gerekiyor ve biz bu fırsatların olduğuna inanıyoruz. Örneğin Orta Doğu'da ciddi bir fırsat var çünkü burası üretimin çok kısıtlı olduğu bir alan. Türk ürünlerine yüksek ilgi var. Türkiye'nin en kuvvetli olduğu, ev ürünleri, ev tekstili, züccaciye, moda, oyuncak, plastik gibi de karşılık bulduğu bir bölge burası.

Hepsiburada'da 400 bin üye satıcımız var, 100 bini aşkın satıcımız aktif, hemen hemen her gün platformu kullanıyorlar. Satıcılarımızın hem içeride hem dışarıda işlerini güçlendireceğiz. Son birkaç yıla baktığımızda KOBİ'ler artık e-ihracatın çok hayati olduğunu düşünüyorlar. Bundan birkaç yıl önce Türkiye'de 'dijital dönüşüm' zaten hızlanmaya başladı. Kovid dönemi daha da büyük hızlandırıcı bir rol oynadı. Eskiden satıcılarımızla konuşmalarımızın çok ciddi bir bölümü Türkiye ile ilgiliydi, e-ticareti nasıl yapacaklarını soruyorlardı, şimdi artık konuşmalarımızın çoğu 'Ben gelecek sene hangi ülkeleri hedeflemeliyim?' haline geldi."

"KOBİ'lerin önemli ihtiyacı şu anda nakit"

Farklı ülkelerdeki pazarlara Türk satıcıları götürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Gökçetekin, "KOBİ'lerin önemli bir ihtiyacı şu anda nakit." dedi. Gökçetekin, belli bir sezona üretim yapmak için KOBİ'nin o üretime aylar önce başlaması gerektiğini vurgulayarak bu durumun da KOBİ için nakit ihtiyacını beraberinde getirdiğini anlattı.

Bu nedenle KOBİ'lerin nakde olan ihtiyaçlarının çok arttığını dile getiren Gökçetekin, "Evet biz Hepsiburada Grubu olarak çok güçlüyüz, çok güçlü bir fintek oyuncusuyuz, Hepsipay ile satıcılarımıza destek oluyoruz. Türkiye olarak e-ihracat hedeflerine ulaşmamız buna bağlı. KOBİ'lerin nakit ihtiyacını karşılayamazsak, krediye erişimlerini sağlayamazsak hedeflere ulaşmamız gecikir. Kredi kanallarının açılmasıyla birlikte gerekli düzenlemelerin yapılarak bu konunun çözüleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de e-ticaret sektörü hem hızlı hem de kaliteli büyüyor, devlet pazarın büyümesini çok iyi destekledi"

Gökçetekin, Türkiye'deki e-ticaret sektörünün gelişimi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Sektörün Türkiye'de hem hızlı hem de kaliteli büyüdüğüne işaret eden Gökçetekin, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye e-ticareti seviyor, çabuk adapte etti kendini. Bunun sebeplerinden biri genç nüfusu, diğeri de mobilite oranının yüksek olması. Normal ticaret içinde e-ticaretin payı 5 yılda ikiye katlandı artık, şu an yüzde 20'leri konuşuyoruz. Bu gelişim e-ticaret Yasası'nın çıkmasından sonra özellikle çok hızlandı. Artık daha demokratik, bütün küçük satıcılar çok rahat pazar yerlerinde kendi istekleri doğrultusunda çalışabiliyor ve pazarın büyümesini de devlet çok iyi bir biçimde destekledi. Türkiye'de e-ticaretin önü açık, daralan pazarda bile payının artacağını düşünüyorum."

"Vadelendirme seçenekleri, hızlı teslimat gibi etkenler tüketiciler için önemli"

Tüketicilerin eğilimleri hakkında bilgi veren Gökçetekin, "Çok daha duygusal bir alışveriş deneyiminden, ürünleri karşılaştırıp en ekonomik olanı bulma eğilimine geçtik. 3 ay sonra öde, vadelendirme seçeneği, kaliteli ürün, hızlı teslimat gibi etkenler tüketiciler için önemli." dedi.

Gökçetekin, kendilerinin de şirket olarak vadelendirme çözümleri, ödeme erteleme seçeneği gibi çözümlerle kaliteli ürünleri hızlı şekilde ulaştırmak için çalıştıklarını dile getirerek gelecekteki hedef ve çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Bundan sonraki süreçte de önceliklerimizden biri kaliteli ürün yaklaşımımızla birlikte hızlı olmak bizim için önemli. Hepsi Jet Türkiye'nin en hızlı lojistik operasyonu. Hepsi Jet'in getirdiği hem büyük ürünlerde hem küçük ürünlerde tüketici deneyimini sürekli zenginleştirmeyi sürdüreceğiz. Bizim bir önceliğimiz her zaman lojistik olacak. Burada tüketiciyi şaşırtacak kadar iyi hizmetler sağlamak istiyoruz. Diğer önceliğimiz ödeme çözümleri. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani sürekli 'Tüketiciye en faydalı vadelendirme çözümünü nasıl sunarız?'ı çalışıyoruz. Burada kullanım oranları oldukça arttı. Şimdi okula dönüşle birlikte ödeme vadelendirme-erteleme çözümü kullanımında her hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 20 artış yaşıyoruz. Üçüncü önceliğimiz de 'Hepsiburada Premium' sadakat programımızı büyütmek."

"11-15 yaş arası gençler kendi alışverişlerini yapacak duruma geldiğinde Türkiye'de sektörde önemli bir kırılma yaşanacak"

E-ticarette ileriki dönemde yaşanabilecek kırılma noktalarına da değinen Gökçetekin, halihazırda 11-15 yaş arasındaki gençlerin ortalama 5 sene sonra kendi alışverişlerini yapmaya başlamasıyla Türkiye'de e-ticaret sektöründe büyük bir kırılma olacağını söyledi.

Gökçetekin, konuşmasını şöyle tamamladı: "Benzerini Kovid döneminde yaşamıştık. Nasıl ki o zaman bir sıçrama yaşadıysak bu gençlerin de ekonomiye katılmasıyla aynı sıçramayı yaşayacağımızı düşünüyorum çünkü hayatını daha dijital geçiren yeni bir jenerasyon var, biz şirket olarak bu jenerasyona da hazırlanıyoruz. O döneme kadar da e-ticaret sektörü Türkiye'de büyüyerek gidecek. Sürdürülebilirlik sektör için önemli. Biz bu çerçevede müşterilerimizin eski telefonunu verip yenisini almaları için 'Eskiyi Kapında Yenile' hizmetimizi devreye aldık, şu an Premium segmentte satışlarımızın yüzde 15'i buradan yapılıyor.

Bu tür hizmetler hem çevreye faydalı hem müşteriyi memnun ediyor. Bunun yanı sıra teknoloji, bu sektörün olmazsa olmazı. Bir teknoloji şirketiyiz, teknolojide sürekli kendimizle yarışmak çok önemli. Bizimle çalışan 1000 mühendisimiz var, sürekli inovasyon yapıyoruz, yapay zeka tabanlı çalışıyoruz. Sürekli kendimizi yeniliyoruz. Yapay zeka tabanlı çözümlerimizle müşterilere en kolay nasıl alışverişlerini yapabilmeleri için destek oluyoruz. Yetiştirdiğimiz mühendislerle beraber Türkiye'yi daha da ileri götüreceğiz."

