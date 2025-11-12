Görüşmede; girişimcilerin talepleri dinlendi, destek mekanizmaları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Üretimden istihdama, ihracattan teknolojiye kadar birçok alanda katkı sunan KOBİ’lerin bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çeken Vali Çalgan, “KOBİ’lerimiz, ekonomimizin bel kemiği; yerelden ulusala büyümenin temel taşıdır. Devletimizin sunduğu desteklerle güçlenen her işletme, Çorum’un ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Vali Yardımcısı Cengiz Nayman ve KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş da hazır bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK