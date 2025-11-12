Geçtiğimiz ay Yeşilay Genel Merkezi’nin aldığı koordinatörlük sisteminin kaldırılması kararı sonrasında Yeşilırmak Bölge Koordinatörlüğü görevi sona eren Dr. İsmail Türker Ejder, Türkiye Yeşilay Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’in aldığı kararla Yeşilay Genel Başkanlık Danışma Kurulu'na atandı.

Yeşilay Genel Başkanlık Danışma Kurulu, Doç. Dr. Dinç yönetiminde ilk toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Yeni görevini sosyal medya hesabından duyuran Dr. Türker Ejder; “Yeşilay Genel Başkanı'mız Doç. Dr. Mehmet Dinç'in tensipleriyle Yeşilay Genel Başkanlık Danışma Kurulu'na atandım. Bağımlıkla Mücadelede artık Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapacağım. Bu ağır ve zor görevde Allah hepimizin yardımcısı olsun” görüşüne yer verdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR