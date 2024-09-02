Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen muhtarları misafir etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti muhtarları Türkiye’ye gerçekleştirmiş olduğu program ile ilimiz Ortaköy İlçesine de ziyarette bulunarak Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ile de bir araya geldi.

Ziyaretçi heyete bizzat rehberlik ederek ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtan İsbir, “KKTC’den ilimize ve ilçemize gelerek bizleri de onurlandıran değerli muhtarlarımıza ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile kıymetli soydaşlarımıza da ilçem adına sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ