Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri birbirinden farklı kurslarla kadınların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Çorum Belediyesi tarafından hizmete sunulan 8 adet Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde kültürel ve sosyal faaliyetlerin dışında yeni dönemde de el sanatları, yemek, dikiş, yabancı dil, güzellik ve saç bakım, spor, resim, müzik ve kültür kurslarına kayıt yapılabilecek.

Kurslara katılmak isteyenler, kadın kültür ve sanat merkezlerinden kayıtlarına bizzat başvurarak yaptırabilecek.