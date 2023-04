Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda tamamlayıcı eğitim faaliyetleri kapsamında eğitim veren özel eğitim öğretmeni Ümmühan Uzel, öğrencilerinden birinin annesinin okuma-yazma bilmediğini fark etti. Öğrenci velisini derse almak isteyen özel eğitim öğretmeni okul idaresinin de destekleri ile aile eğitimi kapsamında tamamlayıcı eğitim kursunda öğrenci velisini derse almaya başladı. Eğitime başlayan Kudret Hanım, derslere devamı ve gayretiyle hızlı bir şekilde ilerleme kaydetti.

13 kardeşten 3 erkek ve en küçük kız kardeşinin okula gittiğini söyleyen Kudret Hanım, okula gidemeyen 9 kız kardeşten sadece birisi. Babasının okula göndermediği Kudret Hanım şimdi evli ve iki çocuk annesi. Engelli bir evladı olan Kudret Hanım, aynı zamanda eşinin yatalak olan kardeşine de bakıyor.

Geçen yıllar içinde asla pes etmediğini bir gün mutlaka okuma, yazmayı öğreneceğini düşündüğünü söylüyor. Eğitime başlayacağını öğrendiği ilk anda heyecandan bayılacağını sandığını, okulun merdivenlerinden her çıkışında aynı heyecanı yaşadığını ve çok özel bir yere geldiği hissini ifade eden Kudret Hanım, “Okumayı bilmediğim günlerde sanki körmüşüm, şimdi ise dünyaya yeniden gelmişim gibi hissediyorum. Bugüne kadar her gittiğim yere gözlerim kapalı gitmişim. Yastığımın altında bile defterimle uyuyorum.. O benim hayatım. Ve artık hayatım çok kolay” diyor.

Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda hafif düzey zihinsel, bedensel engelli, otizm ve down sendromlu öğrencilere eğitim veren bir okul olarak öğrencilerini tamamlayıcı eğitim kursları ile destekleniyor. (Haber Merkezi)