Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şubesi Kadın Komisyonu, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği kahvaltı programında kadın üyeleriyle bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şubesi, Anneler Günü’nü kadın üyelere yönelik düzenlediği kahvaltılı programla kutladı. Pazar günü Çorum Turizm Otelcilik ve Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen etkinlikte, sendika üyesi kadınlar bir araya gelerek dayanışma ve paylaşım dolu anlar yaşadı.

Programda konuşan Kadın Komisyonu Başkanı Şükriye Gökgöz, “Sevginin, desteğin sürdürülebilirliği; fedakârlığın ve merhametin abidesidir anne. Zor zamanlarda insan hep onları arar. Anne, Allah'ın rahmetinin en güzel tecellisidir” dedi.

Gökgöz, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan'da zulüm gören annelere de değinerek, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Etkinlik sonunda, programa katılan kadınlara teşekkür edilirken, bu tür buluşmaların kadınların sosyal dayanışmasına katkı sağladığı vurgulandı.

Editör: SELDA FINDIK