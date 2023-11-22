Köroğlu’nun yiğitliği seslenir

Karacaoğlan aşkı ile beslenir

Sanma Pir Sultan’a bakıp uslanır

Tarihlere yazılıp da gelirim

***

Bir kaynağım gözelerden çıkarım

Kızılırmak gibi çağlar akarım

Dünü bilir yarınlara bakarım

Yüzyıllardan süzülüp de gelirim

***

Güneş insanlığa doğdu doğalı

Neden hep dünyamız beyli ağalı

Zulmün eli mazlumları boğalı

Kötülüğe üzülüp de gelirim

***

Aydınlı’yım her tiranın sonu var

Daha yazacağım hayli konu var

Damarımda Spartaküs kanı var

Prangadan çözülür de gelirim

*

HAK VE İNSAN

Hırsızın eli cebimde

Ne bulduysa veremem ki

Hortumcunun vurguncunun

Yaptığın hoş göremem ki

Yansın ateş tütsün ocak

İnsan insana en sıcak

İnsan haklarına kucak

Açmadan da duramam ki

Bir gün bu devran dönecek

Yalanın mumu sönecek

Haklı haksızı yenecek

Hakka duvar öremem ki

Kimi yoksul kimi işsiz

Kimisi ekmeksiz aşsız

Kimi yetim, kimi öksüz

Bu kalpleri kıramam ki

Subaşını yılan tutmuş

Deveyi hamutla yutmuş

Malı alan çekip gitmiş

Buna da yağ süremem ki

İnsan sevgisine eren

Gönülden gönüle giren

Uygarlığa halı seren

Kişiyi de yeremem ki

Bakın şu beye paşaya

Kurulmuşlar başköşeye

Diyecek yok bak neşeye

Bunu hayra yoramam ki

Gerçek Aydınlı’nın sözü

Halkı için yanar özü

Bir gülse halkımın yüzü

Başka bir şey aramam ki

*

DAĞ DEME BANA

Ben sarı sıcakta çapa vururken

Ne de güzel imiş bağ deme bana

Çıkınımda yavan ekmek dururken

Nerde külek külek* yağ deme bana

***

Varsılın kıblesi kendi cebidir

Memleket onların malı gibidir

Yoksulun meskeni yerin dibidir

Tam da yaşanacak çağ deme bana

***

Benim emeğimle sefaya dalıp

Beni binbir derdin ardına salıp

İnsanca yaşamın hakkını çalıp

Yaşayan ölüyüm sağ deme bana

***

Hak hak dedim haksız gibi yerildim

Yokluk denen bir çarmıha gerildim

Bir ulu çınarken yere serildim

Başı pare pare dağ deme bana

***

Aydınlı’yım şuna yanıt ararım

Ben kendimi kimin için yorarım

Böyle yaşam reva mıdır sorarım?

Kaderin ördüğü ağ deme bana

*yağ, bal, pekmez gibi şeyler koymaya yarayan, genellikle kapaklı tahta kova.