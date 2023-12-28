Sungurlu Kızılay Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu ve Sungurlu Kızılay Kadın Komisyonu Gönüllüsü kadınların da yer aldığı ziyarette, üçüzlerin durumları ile ilgili aileden bilgi alan Fatma Paşaoğlu, geçtiğimiz hafta rahatsızlıkları nedeniyle Çorum'da tedavi gören üçüz kardeşleri sağlığına kavuşmuş olarak bulmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Üçüzlere özel hediyelerle ziyaret gerçekleştiren Fatma Paşaoğlu, üçüzlerin sürekli takip gerektiren ve destek olunmasını elzem kılan bir durum içerisinde olduklarına da dikkat çekti.

Kızılay olarak ellerinden gelen desteği vermeye gayret edeceklerinin altını çizen Paşaoğlu, hayırseverlere de çağrıda bulunarak, üçüzlerin mama ve bez ihtiyaçları konusunda ailenin desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.