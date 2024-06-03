Türk Kızılay Ankara İl Merkezi'nde, gönüllülerin katkılarıyla bayramlık kıyafetler dağıtım için paketlendi.

Ankara İl Merkezi Yöneticisi Selma Maden, burada yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı kapsamında dağıtım için ortalama 300 bin kıyafet planlaması yaptıklarını belirtti.

Kıyafet yardımlarının Kızılay şubeleri, temsilcilikleri ve butikleri aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade eden Maden, "Türkiye genelinde Türk Kızılayın ortalama 158 butiği var. Kızılay için deprem bölgesi öncelikli bir yer. Deprem bölgesinde de 17 butiğimiz var. Depremzedelerimiz ihtiyaçlarına göre kendileri butiklerimizden seçerek kıyafetlerini alabilmektedir." dedi.

Maden, Kurban Bayramı'na yönelik Türk Kızılayın, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında kurban bedellerinin de belirlendiğini dile getirdi.

Kızılayın bu yıl, her sene yaptığı kurban kampanyasından farklı olarak Gazze için de bir kampanyasının olduğunu anlatan Maden, Gazze için alınan bağışlarla Türkiye'de kesilecek kurbanların kavurma yapılarak gönderileceğini söyledi.

Editör: AA AJANS