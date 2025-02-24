Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Ramazan kampanyamızı 'Bu Ramazan da Kalbimiz Bir Soframız Bir' diyerek başlatmış oluyoruz. Bu ay için koyduğumuz hedef 7,1 milyon kişiye ulaşmak şeklinde olacak." dedi.

Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay Etimesgut Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayında gerçekleştirecekleri projeleri anlattı.

Ramazanın tüm ülkede ve Müslüman coğrafyasında dayanışmanın, paylaşmanın ön plana çıktığı bir dönem olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bizler de iyilik köprüsü, veren el ve alan arasındaki o dayanışmayı sağlayan Kızılaycılar olarak bu dönemde çok daha heyecanlı oluyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, hazırladıkları destek programları kapsamında gıda kolilerinin, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra aşevlerini de yaygınlaştıracaklarını belirterek, aşevlerinin Türkiye'nin dört bir tarafında 45'i bulduğuna, ramazanda bir tane daha açacaklarına değindi.

"Ramazan kampanyamızı, 'Bu Ramazan da Kalbimiz Bir Soframız Bir' diyerek başlatmış oluyoruz. Bu ay için koyduğumuz hedef 7,1 milyon kişiye ulaşmak şeklinde olacak." ifadesini kullanan Yılmaz, ihtiyaç sahibi çocuklar için geliştirdikleri çocuk gıda paketlerinin ve bayramlıkların da destekler kapsamında olduğuna işaret etti.

GAZZE'YE YENİ

"İYİLİK GEMİSİ"

Yardımların üçte birini deprem bölgesindeki vatandaşlara ayırdıklarını aktaran Yılmaz, "Son depremzede bütün ihtiyacını bitirip yastığa başını huzurla koyana kadar biz yine deprem bölgelerimizde iftar sofraları vermeye, onların elini tutmaya, ramazan şenlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Deprem bölgelerinde sürdürdükleri yardım faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini bildiren Yılmaz, Suriye ve Gazze'yi çok önemsediklerini belirtti.

Ramazan ayına özel planlamayla Gazze'ye 1000 tonluk yardım malzemesi taşıyan yeni bir "İyilik Gemisi" göndereceklerini ifade eden Yılmaz, orada ramazan boyunca 50 bin gıda kolisi dağıtacaklarını, 900 bin iftar vereceklerini söyledi. Yılmaz, yardımlarda Suriye'nin de ön planda olacağını dile getirdi.

65 BİNDEN FAZLA

İFTARLIK DAĞITIMI

Kızılay, ramazan boyunca nakdi yardım, gıda kolisi, kavurma konserve ve bayramlık giyimin yanı sıra günde 65 binden fazla iftarlık dağıtımlarıyla 7,1 milyon ihtiyaç sahibine toplam 1 milyar 922 milyon liralık yardım ulaştıracak.

Ramazan boyunca ülkedeki 672 bini aşkın ihtiyaç sahibine 462 milyon liralık nakdi yardımda bulunulacak. Bu rakamın 128 milyon 476 bin lirası depremden etkilenen 11 ildeki 184 bin ihtiyaç sahibi için ayrıldı.

Ülke genelinde 400 milyon liralık ayni gıda yardımı ise 764 bini aşkın ihtiyaç sahibine verilecek, bu rakamın 113 milyon 311 bin lirası deprem bölgesindeki 206 binin üzerindeki ihtiyaç sahibine aktarılacak.

Editör: AA AJANS