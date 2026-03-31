Yasin Hatiboğlu, Milli Görüş’ün önde gelen isimlerinden ve Türk siyasi hayatının “duayen”, aynı zamanda “renkli” simalarından biri. Alaca Belediye Başkanlığı, Hak-İş Genel Başkanlığı, 4 dönem Çorum Milletvekilliği yaptı, TBMM Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Vekili sıfatlarını taşıdı.

Şimdi 91 yaşında olan A.Ü. Hukuk Fakültesi mezunu, evli, 6 çocuk babası Yasin Hatiboğlu, halen de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi.

Bağcılar eski Belediye Başkanı ve AK Parti eski İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ile AK Parti eski Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi ve eski Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Yasin Hatiboğlu’nu evinde ziyaret ederek güzel bir vefa örneği gösterdiler.

Kıyıklık ve Kafkas, Hatiboğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi alırken, aynı zamanda güncel gelişmeler üzerine bir süre sohbet ettiler.