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*** Bal Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Odabaş, “Hüdaverdi Arıcılık” olarak Türkiye’de örneği olmayan bir uygulama başlattıklarını belirterek, işyerine uğrayan herkese çay-kahve yerine sıcak bal şerbeti ikram ettiklerini, böylelikle kış hastalıklarına karşı direnç kazanmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

*** Hüdaverdi Arıcılığın, ürün çeşitliliği ve kalitesinde gösterdiği farklılığı, müşteri ilişkilerinde de gösterdiğini ifade eden Erdal Odabaş, zencefilli, limonlu bal şerbetinin tek kullanımlık bardaklarda sunulduğunu da anlatarak, “Bu ikramımızı kış çıkıncaya kadar 31 Mart 2024 tarihine kadar sürdüreceğiz. Zira, müşteri velinimetimizdir.” diye konuştu.