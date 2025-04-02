D.A.(59) idaresindeki 19 AFF 903 plakalı otomobili ile Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran N.K.(55)'nın kullandığı 06 DSK 523 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 06 DSK 523 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan B.K.(52) ve S.Ö.(55) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK