Kaza, D-100 karayolu Çorum yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine seyir halinde olan Hakan A. yönetimindeki 35 GC 7417 plakalı otomobil, Çorum istikametinden Osmancık'a seyir halinde olan Hamdi K. yönetimindeki 19 TP 540 plakalı otomobille ışıklı kavşakta karşıya geçmeye çalıştığı sırada çarpıştılar. Kazada, 35 GC 7417 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan A. ile araçta bulunan eşi Hülya A., çocukları Zeynep A. (4) ile Metehan A. (2) yaralandılar. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, başka bir kazaya sebebiyet vermek için güvenlik tedbiri alırken yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Editör: İHA AJANS