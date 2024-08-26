Erzincan-Sivas Karayolu’nda lastiği patlayan TIR’ın ticari taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 1’i çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza mahalli adeta savaş alanını andırırken, yaralılardan birinin kopan bacağını hastaneye yetiştirmek için sağlık ekipleri zamanla yarıştı.

Kaza, öğlen saatlerinde Erzincan - Sivas Karayolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan tayini çıkan polis ve ailesini Kırşehir’e götürmek için yola çıkan 04 T 0256 plakalı ticari araç ile yoldan çıkarak karşı şeride geçtiği tahmin edilen 71 ACY 330 plakalı eşya yüklü TIR çarpıştı.

Kazada ticari taksi tamamen hurda yığınına dönerken sürücü Eren Kılıç, polis memuru Ömer Cihan, oğlu Batu Cihan (3) ve Ağrı Belediyesi'nde görevli olduğu öğrenilen polis memurunun eşi Aysun Fatma Cihan hayatını kaybetti, TIR sürücüsüyle birlikte yaralanan Sungurlulu Burak Uflaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralı ile kopan bacağı sağlık ekipleri tarafından adeta zamanla yarışılarak hastaneye ulaştırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ticari taksinin içerisinden AFAD ekiplerince çıkarılan cesetler hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Editör: İHA AJANS