Trendyol 1.Lig 2.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Bu kritik karşılaşmayı izlemek için Çorum Şehir Stadyumu'na gelen taraftarlar gördükleri manzara ile adeta yıkıldı. Sezonun ilk iç saha maçı olmasına rağmen stadyum içerisinde bazı koltukların hala kırık ve yerinden çıkmış olmasına "Rezalet" diyerek tepki gösterdiler.

Bazı taraftarlar aldıkları bilet koltuk numarasına oturamadıkları için isyan ederken, koskoca Çorum şehrine görüntünün yakışmadığını ifade ettiler.

Koltukları ellerine alarak tepkilerini dile getiren Kırmızı-Siyahlı taraftarlar bu çirkin görüntünün bir an önce giderilmesi için yetkilileri göreve davet ettiler.

Editör: RIFAT KARA