Emeklilerin yoğun ilgi gösterdiği eylemde konuşan Murat Kırçı, bugün açlık sınırı altında kalan emekli maaşı meselesinin 11.10.2008 yılında 5510 sayılı yasada yapılan düzenleme ile emekli maaş bağlama oranının %78’den %34’lere kadar düşürülmesi ile başladığını belirterek, “Eğer bu yasada bir değişiklik yapılmasa idi bugün en düşük emekli maaşı zaten 20 bin bandında olacaktı. Yani aslında bizler maaşlarımıza zam talep etmiyoruz. 2008 yılında bizden alınanların iadesini talep ediyoruz” dedi.

Geçmişte emeklilerin kıdem tazminatları ile sıfır ev ile üstüne ikinci el bir otomobil alırken bugün bunların hepsinin hayal olduğunu kaydeden Kırcı, “Geçmişte emekli, asgari ücretli evladına destek olurken, bugün evladından yardım talep eder hâle gelmiştir. Tek başına kalmış bir emeklinin, özel bir huzur evinde yaşama imkânı dahi kalmamıştır.



Sonuç olarak amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Bu ülke bizim bu devlet de bizimdir. Uzun yıllar maden ocaklarında, tuğla fabrikalarında, inşaatlarda, sanayide çalışmış, esnaf olarak ülkesi için üretmiş, kimseden yardım almadan evlatlarını yetiştirmiş, bu ülkenin emekçisi olan emekliyi, bir dilenci durumuna düşürmek, vatan sevgisini sorgulamak, kimsenin hakkı da haddi de değildir” ifadelerini kullandı.

Kırçı, konuşmasının devamında kök maaş ifadesinin literatürden kaldırılmasını, en düşük emekli maaşının asgari ücretten aşağı olmamasını ve bayramlarda verilen ikramiyelerin bir maaş olarak kanunlaştırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Basın açıklamasında, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, SP İl Başkanı Faruk Cıdık ve diğer siyasi parti temsilcileri de emeklilerin haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını söylediler.