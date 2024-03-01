Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, Çorum Belediye Başkan adayı iş insanı Murat Teryaki ile İl Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile basın toplantısı düzenleyerek hem bazı açıklamalarda bulundu hem de Çorum’a özel hazırladıkları seçim beyannamesini açıkladı.

Türkiye’nin zor dönemden geçtiği bir dönemde sorumluluk duygusu ile hareket ederek hem ülkemize hem de ilimize demokrasi getirme parolası ile yola çıktıklarını söyleyen Ahmet Damar: “Hemşehrilerimize çok sözümüz, şehrimize hizmet için çok heyecanımız ve gücümüzün olduğunu bilmenizi istiyoruz. Bu amaçla sizlere inanıp, sizlere güvenip, Çorumu yönetmeye talip olduk” diye konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın takdiri ile Çorum Belediye Başkan adayı olarak iş insanı Murat Teryaki’yi belirlediklerini ve Kırat’ı şahlandırmak amacıyla yola çıktıklarını vurgulayan Ahmet Damar, ülkenin her metrekaresinde partilerinin hizmeti bulunduğunu dile getirdi.

“Çocuklar ve gençlerin geleceğe umutla baktığı, milletin barış ve huzur içinde yaşayacağı, saygın ve güçlü bir Türkiye ile Çorum idealini gerçekleştirmek için yola çıktık” diyen Ahmet Damar sözlerine devam etti: “Çıktığımız bu yolda kavga için değil, sevgi tohumları ekmek için yürüyeceğiz. Birbirimizi ötekileştirmek için değil, milletçe ve kardeşçe kucaklaşmak için konuşacağız. Siyasi menfaatler uğruna ayrıştıranlardan olmayıp farklılıklarımızı zenginlik addedip birleştirmeye çalışacağız. Politikalarımızı üretme, uygulama ve karar almada şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük, çoğulculuk, katılımcılık, kurumsallaşma, her alanda liyakat, istişare ve ortak aklı esas alacağız”

Çorum’un sorunlarını tespit ederek ona göre bir seçim beyannamesi hazırladıklarını ayrıca ilimiz için ortak aklı esas alarak çalışmalarını hızlı şekilde yürüteceklerini anlatan Damar, yaptığı açıklamada AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere iktidar partisinin Belediye başkanlarının kamu kaynakları ile seçim çalışması yürütmesinin haksız rekabete yol açtığını, bakanlıklardan kamu kurumlarına araçlarının seçim çalışmasında AKP tarafından kullanılması yönünde yazılar yollandığı iddialarının bulunduğunu da dile getirdi.



Ahmet Damar konuşmasının devamında: “Bizlerle birlikte yol yürümek, katkı sunmak isteyen tüm arkadaşlarımızı birlikte yürümeye ve memleketimize çözüm olmaya davet ediyoruz. “Ben” değil, “Biz” olacağız. Sorun değil çözüm üreteceğiz. Hep birlikte düşüneceğiz, hep birlikte karar vereceğiz, hep birlikte yürüyeceğiz. Başarıya giden yolda engel tanımayacağız. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi çözüm birlikteliğine davet ediyoruz” diyerek sözü DP Çorum Belediye Başkan Adayı Murat Teryaki’ye bıraktı.

Kısaca kendini tanıtan ve dededen DP’li ve Kıratlı olduğunu söyleyen Teryaki seçilirse sosyal belediyeciliğe önem vereceğini, emeklilere Çorum 19 kartı dağıtarak içine her ay 5 bin TL harcanmak üzere para yükleneceğini, su fiyatlarını indireceklerini, ücretsiz ulaşımı artıracaklarını, kimsesizlere barınma imkanı sağlanacağını, tanzim satış mağazasının yeniden kurulacağını, Belediyenin parkları kendisinin yapacağını, sosyal tesislerin kiraya verilmeden işletileceğini, otopark probleminin çözüleceğini, kadın istihdamının artırılacağını, köylü pazarlarının kurulacağını, altyapı, ulaşım, sokak hayvanları, imar, spor ve tarım alanında bir çok proje hazırladıklarını ve Çorumlunun parasının Çorumluya harcanacağını kaydetti.