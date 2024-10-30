Kira sözleşmelerinde yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Reform niteliğinde" diyerek yıl sonunu işaret ederken, 2025 yılı itibarıyla kira sözleşmelerinin nasıl yapılacağına dair detaylar da netleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tamamlanan çalışmaya göre, kira sözleşmelerinin e-Devlet'e entegre edilmesi süreci iki aşamada gerçekleşecek. Peki, yeni sistemin işleyişi nasıl olacak?

PLANLANAN SİSTEM İKİ AŞAMALI

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kira kontratlarının e-Devlet sistemine entegre edilmesinin kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca sistem iki aşamalı olarak işleyecek.

Bu yenilikle kira kontratlarının daha güvenli ve şeffaf bir yapıya kavuşacağını söyleyen Özelmacıklı, sistemin ilk aşamasında taşınmaz sahiplerinin kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden hazırlayıp kiracıya onaya sunabileceğini ifade etti. Sözleşmede kira bedeli, süre, artış oranı ve depozito gibi temel bilgilerin yer alacağı, onay sonrası belgenin barkodlu ve zaman damgalı hale geleceği vurgulandı.

İKİNCİ AŞAMA EMLAK İŞLETMELERİNİN

Sistemin ikinci aşamasında, yetki belgesine sahip emlak işletmelerinin de sözleşme hazırlayabilmesi planlanıyor. Emlak işletmeleri bu aşamada taşınmaz sahiplerine rehberlik yaparak sözleşmelere gerekli ek maddeler ekleyebilecek.

Öte yandan iki tarafın da onayladığı kontratlar barkodlu belgeye dönüştürülecek. İlgili kurumlar belgeyi görebiliyor olacak, kira kontratlarındaki sahte ve birçok doğru olmayan belge ibrazı ile yapılan iş ve işlemler sona erecek.

‘SAHTE İMZA VE USULSÜZ KİRALAMALAR SON BULACAK’

Özelmacıklı, yeni sistemin kira bedeli takibi, usulsüz kiralamaların önlenmesi, kira değer haritasının netleşmesi gibi faydalar sağlayacağını belirtti. Ayrıca, sahte imza ve alt kiralama gibi usulsüzlüklerin önlenerek vergi kaybının da azalması hedefleniyor.

Özelmacıklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamamın devamında şunları söyledi:

“Ülkemizde 7 milyona yakın kiracı olduğu varsayılıyor ancak gelir vergisi mükellef sayısı henüz 3 milyona ulaşmadı. Kayıt dışı bir ekonomi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı açığı kapatma noktasında sistemin oluşturacağı altyapıdan faydalanmak istiyor. Sahte imza ile yapılan kira sözleşmeleri, alt kiralamalarla ilgili usulsüz kiralamalar da son bulacaktır. Düzenlemenin çok faydalı olacağını düşünüyoruz.”