Çorum’un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti, ATV yayınlanan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster programında soruldu.

20 bin TL değerindeki soruyu okuyan yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, “Hititlerin başkenti Hattuşa'nın kalıntılarını gezen biri hangi ile gitmiştir?” ifadelerini kullandı.

Şıklar arasında Van, Manisa, Çorum ve Şanlıurfa yer aldı.

Yarışmaya Adana’dan katılan Eyüp bey Çorum şıkkını seçerek 20 bin liralık soruya doğru cevabı verdi.