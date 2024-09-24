Sevilen oyuncular; İpek Tenolcay, Serdar Sevtekin, Esin Gündoğdu, Sezer Soykök ve Hakan Çankaya’nın kadrosunda yer aldığı, sezonun iddialı romantik komedi oyunu “KİM HAKLI?” bu akşam saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak,

Murat Güleç’in yazdığı, Ali İhsan Bozdemir’in yönettiği oyunun konusu ise kısaca şu şekilde: “Evliliklerinin ilk yıllarında olmalarına rağmen birbirlerine olan tahammüllerini yavaş yavaş yitirmeye başlayan Hande ve Yusuf, boşanmaya karar verir. Çiftin en yakın arkadaşları olan Gülden ve Buğra ise bu ayrılığı engellemek için ellerinden geleni yapar. Ancak bu o kadar da kolay olmayacaktır.”

Oyunun biletleri; Gazi Caddesi Halkbank karşısında bulunan Erdem Optik’ten veya internet ortamından (Biletix) temin edilebilecek. Oyunla ilgili bilgiler; 0 549 251 33 06 nolu telefondan alınabilecek.

Editör: NURDAN AKBAŞ