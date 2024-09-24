Spektrum Roket Takımı, 14 Eylül 2024 tarihinde Aksaray’daki HİSAR Atış Alanı’nda kendi üretimleri olan roketlerini başarıyla fırlattı. Proje, ses hızının %127’sine ulaşarak lise kategorisinde bir ilke imza attı. Spektrum Roket Takımı, 2022 yılında kurularak Teknofest Liseler Arası Roket Yarışmaları’na katılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl, 1835 metre (6022 feet) yüksekliğe çıkarak "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazanmışlardı.



Bu yıl Roketsan ve Novart Uzay Teknolojileri iş birliğiyle düzenlenen 2024 Roket Yarışması’nda A1 (Lise Düzeyi) kategorisinde 3 raporlama aşamasını da başarıyla geçerek finale katılma hakkı elde ettiler. Danışman öğretmen Menderes Kurt liderliğindeki takım, kaptan Utkan Kaya ile Mehmet Eren Özden, Ege Kurnaz, Yusuf Karakaş (Avionik), Efe Giray Taşkaya ve Şükrü Can Yağar’dan (Mekanik) oluşuyor.