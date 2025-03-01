TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Projesi kapsamında hazırlanan işbirliği protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından imzalandı.

Protokol, festivalin organizasyon sürecinde kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi ve Çorum’da bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Festival kapsamında öğrencilere, akademisyenlere ve teknoloji meraklılarına yönelik çeşitli atölyeler, bilim gösterileri ve yenilikçi projelerin tanıtılacağı etkinlikler düzenlenecek.

Hitit Tech Fest’in, Çorum’da bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratması ve gençleri bu alana teşvik etmesi bekleniyor. Festivalin tarihi ve programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Editör: SELDA FINDIK