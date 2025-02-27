Samsun Bölge Sergisi’nde yer alan projeler, Çorum Bilim Sanat Merkezi, Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İnönü Anadolu Lisesi, Alaca Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Çorum Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sergilendi.

PROJE STANTLARI ZİYARET EDİLDİ

Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, TÜBİTAK Uzmanı Muhlis Erdem ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, Samsun’daki bölge sergisinde projelerin sergilendiği stantları ziyaret etti. Ziyaret sırasında, danışman öğretmenlerden ve öğrencilere projeler hakkında bilgi alındı.

Ziyaretin sonunda, İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Cemil Çağlar, emeği geçen tüm danışman öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR