Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye kim katkı yapıyorsa, yatırım yapıyorsa, istihdam oluşturuyorsa, devletine vergi ödüyorsa, ihracat yapıp ülkesine döviz getiriyorsa başımızın üstünde yeri var. Bu konuda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın.” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çorum’u ve Ahlatcı’yı yakından tanıdığını da belirterek, “Sayın Ahlatcı Çorum için çok önemli bir aktördür. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli altın rafinerilerinden bir tanesini Çorum’da kurmuştur. Dolayısıyla Çorum’a döviz getiren, istihdam getiren ve katkı sağlayan saygı değer bir iş insanıdır.” ifadesini kullandı.

(Nurdan AKBAŞ-Tugay GÖKTÜRK)

