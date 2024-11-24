CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de yalnız bırakmadığı Kemal Kılıçdaroğlu, hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava kapsamında Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yaptı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davanın duruşmasını takip etti.

CHP önceki dönem İl Başkanı Cengiz Atlas, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya ve Talip Eken ile birlikte Ankara Adliye Sarayı'na giderek Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'den Belediye Başkan Aday Adayı olan İnşaat Mühendisi Günay Çimen de, avukat kızı Ayça Çimen ile birlikte Kılıçdaroğlu’na destek için Ankara Adliye Sarayı'na gitti.

Editör: Haber Merkezi