İktidar, anayasanın 101. maddesini hiçe sayarak 3. defa adaylığı, yine bakanların, “memur statüsünde oldukları halde istifa etmeden aday olup bakanlıklarının tüm olanaklarını seçim için seferber etmeleri” kanunsuzluğunu unutarak, eşit olmayan koşullarda kampanya yürütme adaletsizliğini hiçe sayarak, Kılıçdaroğlu’nu teröristlerle işbirliği yapmakla suçluyor.

Kılıçdaroğlu neden terörist ona bakacağız.

Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ’ye “Farklı yollardan aynı menzile koşuyoruz” dediği için mi teröre destek veriyor? Bu örgütle hükümeti kurup devletin tüm organlarını FETÖ’ye teslim ettiği için mi? “Milli orduya kumpas” kurduğu için mi?

Dahası Pennsylvania’ya gidip el pençe FETÖ önünde 90 derece eğilip el etek öptüğü için mi teröre destek veriyor?

FETÖ’nün sümüklü kâğıt mendilini kapıştıkları, mendili kaparsa kendini şanslı, kapamazsa kötü kaderine küstüğü için mi teröre destek veriyor?

FETÖ’ye “Ne istedin de vermedik mi?” dedi.

FETÖ’ye “Özledik gel gayri, gel gayri” diye mi ağladı?

Kılıçdaroğlu; “Camileri kışla, minareleri süngü, kubbeleri miğfer” gibi şiddet kokan sözleri diline mi doladı?

PKK örgütü temsilcileri ile “Oslo” da görüşme mi yaptı?

PKK Terör Örgütü başına “Sayın” şehitlere “Kelle” mi dedi?

Apo’nun kardeşi, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkarıp, Apo’nun mektubunu filan mı okuttu?

Eğer tüm bunları yapan PKK terör örgütünü destekleyen Kılıçdaroğlu ise Artvin Şavşat’ta 25 Ağustos 2016’da roketatarlarla PKK Kılıçdaroğlu’na neden saldırdı?

Suriye’de iki masum askerimizi diri diri yakan IŞİD Terör Örgütü’nü açığa çıkarmayıp, bunlar “Öfkeli çocuklar” filan mı dedi?

Türk sözcüğüne alerjisi olan, “Türk Bayrağı değil Türkiye Bayrağı” diyen, mezar evler kuran, domuz bağı ile insanları katleden, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı katleden, Gonca Kuriş’i katleden Hizbullah HÜDA PAR’la ortaklık mı kurdu? Meclise mi taşıdı?

“Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmüyorum” mu dedi?

İstanbul Mitinginde “Haydi Kazanalım” videosu içine PKK lideri Karayılan’nın resmini de koyup “Haydi haydi” diye video mu hazırladı?

Tüm bunların uygulayıcısı Kılıçdaroğlu ise, gerçekten biz teröre destek vereni yanlış mı tanıyoruz?