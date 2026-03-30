Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, Bahabey Caddesi üzerinde bulunan hastane arazisinin satılma girişimlerine karşı çıkarak, Çorum’un kalbi konumundaki bu alanın özelleştirilmesinin büyük sakıncalar doğuracağını bildirdi.

Bir dönem Göğüs Hastalıkları Hastanesi, bir dönem de Diş Hastanesi olarak hizmet veren, Yavruturna Mahallesi’nde 9 bin 432 metrekarelik arazinin özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösteren İlhan Kılıç, bu alana yeni bir hastane binası yapılmasını talep etti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili tüm devlet büyüklerine seslendiklerini bildiren Kılıç, “Çorum halkına emanet edilmiş bu kıymetli alanla ilgili alınan satış kararının yeniden değerlendirilmesini, bu yerin kamu yararına hizmet edecek şekilde korunmasını ve şehrimize kazandırılmasını önemle arz ve talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

Çorum’un merkezinde yer alan bir yeşil alanın beton yığınına dönüştürülmesine gönüllerinin razı olmayacağını, yıllar önce bu arazinin sağlık alanı olarak değerlendirilmek şartıyla bağışlandığını ifade eden ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, özelleştirme veya satış kararından vazgeçilmesini istedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ