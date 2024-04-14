Zafer ve Fatih Karaca'nın babası olan Kıbrıs Gazisi Muzaffer Karaca hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi dün Sungurlu Ulu Camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası sevenleri tarafından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, geçmiş dönem Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş ile çok sayıda yetkili ve vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ