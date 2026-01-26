Ekercanlar Gıda’nın sahibi, iş insanı Sedat Ekercan’ın babası, Kasım ve Koray Ekercan’ın büyükbabası Hüseyin Ekercan’ın cenazesi Mecitözü Merkez Camii’nde kılınan ikindi ve cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında askeri tören eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi