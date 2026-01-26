İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ebru Gülan 20 Ocak’ta ifade verdi.

Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz’ın da tutuklandığı dosyada Gülan, uyuşturucu kullanımından yer teminine, fuhuştan bu anların nasıl kayda alındığına kadar birçok konuya ifadesinde yer verdi.

Gülan ifadesinde, 2017 yılında ablasının kaybolduğunu ve daha sonra Kuzey Irak’tan kendisini aradığını anlattı.

Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Erbil’e gittiklerini söyleyen Gülan, burada Ersoy’un bir savcıyı aradığını ve ablasının Türkiye’ye dönüp itirafçı olması için telkinde bulunulduğunu iddia etti.

Kuzey Irak'ta ablasıyla görüşen Gülan, ablasının bu teklifi reddettiğini ve Türkiye’ye dönmediğini aktardı.

UYUŞTURUCU İLE TANIŞMA: VEYİS ATEŞ DETAYI

Gülan, uyuşturucu maddeyi ilk kez Ersoy’un evinde gördüğünü ve Veyis Ateş’in getirdiği maddeyi birlikte kullandıklarını öne sürdü. İlk kullanım sonrası kötü etkilendiğini ve Ateş ile bir daha görüşmek istemediğini Ersoy’a söylediğini ifade etti.

İfadesinde Veyis Ateş'in uyuşturucu etkisi altındayken kendisine karşı rahatsız edici hareketlerde bulunduğunu söyleyen Gülan, bu olay sonrası ciddi bir korku ve travma yaşadığını ifade etti. Bu nedenle Ersoy ile büyük bir tartışma yaşadıklarını ve ayrıldıklarını belirtti.

Ebru Gülan, Ersoy'un, Veyis Ateş'in kendisinde travma yaratmasına rağmen, davetlerde özellikle aynı ortamda bulunmalarını sağladığını ileri sürerek "Buluşmalardan birinde Veyis, Akif ve başka kadınlar vardı.

Burada uyuşturucu madde kullandık, maddeyi getiren Veyis idi. Burada olan kadınları tanımadığım ve Mehmet ile olan alakalarını bilmediğim için kavga çıktı ve evi terk ettim" dedi.

ŞİŞE ÇEVİRMECE OYUNUYLA CİNSELLİK

Gülan, Ersoy’un evinde ve diğer davetlerde “şişe çevirmece” oyunları oynandığını, oyunun cinsel içerikli eylemlerle ilerlediğini ileri sürdü.

İfadesinde Mehmet Akif Ersoy'un kendisini arayarak çok kez davet ettiğini Ersoy'un ve başkasının evlerinde defalarca uyuşturucu kullandıklarını söyledi. 2020'nin son günü yılbaşı gecesinde Akif'in evinde toplandıklarını yine burada kavga etmeleri sonunca ayrıldıklarını ve bir daha barışmadıklarını anlatan Ebru Gülan, "Mehmet Akif bana Ahmet Göçmez ve Pınar ile uyuşturucu kullandıklarını söylemişti.

2019 8 Mart Dünya kadınlar gününde Akif'in Piyalepaşa'daki evine gittik. Orada Mustafa Manaz, adını hatırlamadığım bir kadın vardı. Hep birlikte salonda şişe çevirmece oynadık. Oyunda daha çok cinsel içerikli birbirimize 'üzerini çıkart, soyun, onu öp, öpüş' vs. şeyler yapıyorduk" dedi.

VEYİS İLE 3 DAKİKA...

Gülan, bir başka gün yine aynı oyunu oynadıklarını belirterek "Bu şişe çevirmece oyununu Veyis Ateş'le birlikte de oynadık. 'Sütyenini çıkar gel, Veyis'le 3 dk yan odada vakit geçir' vs. şeklinde teklifler oluyordu. Benim yakın kız arkadaşlarımın hemen hemen hepsiyle birlikte bu oyunu oynadı ve onlarla ilişkiye girmişti" dedi.

KADINLAR SİSTEMATİK OLARAK UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRILDI

İfadesinde, bu ortamların kadınları uyuşturucuya alıştırmak için bilinçli olarak kullanıldığını savunan Gülan, kadınlar arasında rekabet ortamı yaratıldığını ve psikolojik manipülasyon uygulandığını öne sürdü.

Ebru Gülan ifadesinde, "Bugün bu olaylara uzaktan baktığım zaman bu kişiler sistematik olarak ortama soktukları her kıza öncelikle şişe çevirmece oyunu oynatıp önce tepkilerini tespit edip ona göre ilerliyorlardı. Devamında da uyuşturucu madde teklif ediyorlardı.

Bu olaylara tepki gösterdiğim zaman hemen başka bir kadını bulup bu işleri onunla yapıyorlardı. Bu şekilde kadınlar arasında rekabet ortamı oluşturuyorlardı. Etrafındaki kızlara kendini yetersiz ve uyumsuz hissettiriyorlardı" dedi.

CİNSEL İLİŞKİLERİN VİDEO KAYDINA ALINDIĞI İDDİASI

En dikkat çekici iddialardan biri ise Mehmet Akif Ersoy’un evinde yaşanan ilişkileri telefonla video kaydına aldığı iddiası oldu. Gülan, bu görüntülerin kendisini manipüle etmek için kullanıldığını, Ersoy’un evlilik ve boşanma süreçlerinde bile kendisini psikolojik baskı altında tutmaya çalıştığını söyleyerek ifadesini şöyle sonlandırdı:

Bu olayları normalleştiriyorlardı hatta 'Bak Pınar'la bu işleri yaptık ve evlendik' diyordu. Kendi evinde olan ilişkilerini ve olayları da telefonla video kayda alıyordu. Akif, yaşadığımız olayları ayrıldıktan sonra beni bile manipüle etmek için kullanıyordu. Ayrıldıktan sonra birlikte olduğum kişiyi kendi evine ısrarla davet ederek benim için 'Dönüp dolaşıp yanıma gelecek' demişti. Hatta Pınar ile bu olaya inat olsun diye evlendiğini iki sene boyunca söyledi. Pınar ile balayına gittiği ilk günden beni görüntülü arayıp manipüle etmişti. Boşandığı zaman beni arayıp 'Sen de evlenip boşanıp bana geleceksin buna borçlusun demişti.

