Divan Kurulu Başkanlığını Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, yardımcılıklarını ise Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Murat Taşkın, Giresun Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk’ün üstlendiği genel kurulda konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığına, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen tekrar seçildi.

“BİRLİKTE İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ”

Kendisine ve yönetimine 3 yıl daha görev veren ve güven duyan delegelere teşekkür eden Erişen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzde zor bir süreç var. Hem içinde bulunduğumuz sektörün hem de ülkemizin ekonomik sıkıntıları içerisinde zor bir süreç geçireceğimizi görüyoruz. Diliyoruz ki pandeminin etkisinden tam çıktığımız bir dönemde sektörümüz hem yasal hem de ekonomik anlamda yeni krizler yaşamaz. Bu süre içerisinde Konfederasyonumuzun önderliğinde sizlerle birlikte her türlü çalışmayı yerine getirmeye söz veriyoruz. Son dönem pandemiyle geçti. Federasyonumuzun kuruluşunda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Bu 3 yılın sonunda inşallah sorunlarımızın birçoğu çözülmüş olur. Birlikte iyi şeyler yapacağız.”

Konuşmaların ardından Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Erişen tarafından emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim edildi.

Erdoğan Erişen başkanlığındaki Karadeniz Gazeteciler Federasyonu yönetimi şu isimlerden oluştu: Cengiz Demirel, Cihan Okur, Ersen Küçük, İhsan Uluözü, Metin Kaya, Murat Okumuş, M.Erkan Yılmaz, Mustafa Bayrak, Sezai Köprülü, Zeki Alkan

Genel Koordinatör: Muhammet Kaçar

Denetleme Kurulu: Tolga Gül, Halil Ayyıldız, Durmuş Karaağaç

Onur Kurulu: Bekir Bayram, Hacı Bulut, Hüsnü Acar, Mustafa Emen, Şevket Erzen, Yusuf Turgut

Üst Kurul Delegeleri: Bekir Bayram, Bülent Velioğlu, Cengiz Demirel, Cihan Okur, Erdoğan Erişen, Ergün Ata, Ersen Küçük, Hacı Bulut, İhsan Uluözlü, Metin Kaya, Murat Okumuş, Murat Taşkın, M. Erkan Yılmaz, Mustafa Bayrak, Mustafa Emen, Sezai Köprülü. Şevket Erzen, Zeki Alkan.

(Haber Merkezi)