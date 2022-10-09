Mustafa Sarıgül, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi, asgari ücretli, alt gelirli ve orta kesimin geçinemediğini, ekonomik durumu iyi olmayanların marketlerde alışveriş yaparken sıkıntı çektiğini, toplumun büyük bölümünün gelir düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin düştüğünü sürekli dile getiriyor. Çorum’da da TDP İlçe Başkanı Sercan Keser, vatandaşların sorunlarını dinleyerek partisi ile alakalı halkın sesi olmaya devam etmesi nedeniyle Mustafa Sarıgül’ün övgüsünü kazandı.

Atamanın ardından açıklama yapan Sercan Keser, Türkiye’de yapılan siyasetin Türk halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ferah bir seviyede yaşanabilir bir hayat sağlanması yapılması gerektiğini belirterek, geçinemeyen, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin sesi olacaklarını dile getirdi. Türkiye’de Ahlaklı siyasete ihtiyaç olduğunu vurgulayan Keser, siyasetin vatandaşların çıkar ve menfaati doğrultusunda yapılması gerektiğini, siyasilerin gelir ve rant kapısı olarak kullanılmamasının uygun olacağını söyledi.

İkinci kez bu göreve layık görülmesi nedeniyle başta Mustafa Sarıgül olmak üzere İl Başkanı İsmail Koparan’a teşekkür eden Keser, “Partimiz gün geçtikçe buyuyor ve sağlam adımlarla iktidara yürüyor. Toplumun içinde olduğu gibi bizlerin içerisinde de kamuoyunu meşgul eden çatlak sesler var oldu ve olmaya devam edecek. Biz halk için çalışan bir partiyiz. Halkın menfaati yerine kendi menfaatlerini savunan, kendi çıkarlarını korumaya çalışan hiç bir isme partimizde yer. Bizler temiz siyaset saygılı duruş ve adalet için halkımız için buradayız. Bu kutsal topraklar ve yüce milletimiz için elimizden gelen bütün özverili çalışmayı ben ve yönetimim layığı ile yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” dedi.

(Haber Merkezi)

