İstanbul’da 2-2 biten Esenler Erokspor maçında Ahlatcı Çorum FK’nın gollerini atan Suat Kaya ve Kerem Kalafat’ın MR’ları çekildi.

3.dakikada Ahlatcı Çorum FK’yı 1-0 öne geçiren Suat, yaşadığı sakatlık nedeniyle 58.dakikada yerini Eren Karadağ’a bırakırken, arka adalesinde yırtık olmasından şüphe ediliyor.

27.dakikada farkı ikiye çıkartan golü atan ve uzatmalarda dizine aldığı darbe ile sakatlanıp yerini Atakan Cangöz’e bırakan Kerem Kalafat’ın ise dizinde ağrıları bulunuyor. İki futbolcunun da durumlarının bugün netlik kazanması bekleniyor.