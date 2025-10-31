Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 77 ilde 64 bin hektar rezerv yapı alanı belirlendi.

AA muhabirinin, "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin önemli bir kısmının deprem başta olmak üzere afet riski altında olması, sosyal yapının ihtiyaçlarına ve sürdürülebilir şehirleşme özelliklerine uygun afetlere dirençli yerleşim alanlarının oluşturulması için kentsel dönüşümü teşvik edici programların uygulanmasına ve toplumsal farkındalığın artırılmasına hız verildi.

Buna göre, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 59 ilde 291 riskli alan, 39 ilde 191 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ve 11 ilde 20 yenileme alanı tespit edildi. Ayrıca yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 77 ilde 64 bin hektar rezerv yapı alanı belirlendi.

Bakanlıkça riskli yapıları tespit etmek için lisanslandırılan üniversite, kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, tüzel kişi, yapı denetim kuruluşları ve yapı laboratuvarlarının da bulunduğu 1611 kurum ve kuruluş görevini yürütüyor.

Bu kurum ve kuruluşlarca 1 milyon 204 bin 72 bağımsız birimin riskli yapı olduğu tespit edildi ve dönüşüm alanlarıyla kentsel dönüşüm kapsamına alınan toplam bağımsız birim sayısı 2 milyon 350 bin oldu.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabının ihdas edildiği 2012 yılından itibaren başta kurumsal ve bireysel kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma ve dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 204 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 21,8 milyar lira destek sağlandı

İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümü teşvik edici programların uygulanmasına hız verildi. Bu kapsamda, 22 Şubat 2024 tarihli ve 8189 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları çerçevesinde, parseldeki gerçek veya tüzel kişilere hibe, kredi ve tahliye desteğini kapsayan yapım için yardım verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Karar doğrultusunda hak sahiplerine 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek veriliyor. Buna göre, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında toplam 20 bin 416 bağımsız birim için 21,8 milyar lira destek sağlandı. Ayrıca, kentsel dönüşüm strateji belgelerinin hazırlanması zorunlu hale getirilecek, buna yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Kentsel dönüşüm uygulamalarında uzlaşma süreçleri geliştirilecek ve süreç hızlandırılacak.

Olası Marmara depremine karşı riskli yapı stokunun yenilenmesi için gerekli çalışmalar hızlı ve etkin bir şekilde yürütülecek. İstanbul'daki Yarısı Bizden Kampanyası'na devam edilecek.

