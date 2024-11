Belediye Meclisi toplantısında gündem dışı söz alarak Ulukavak Mahallesi’nin ve toplumun bazı sorunlarını dile getiren Özbal, yardım amaçlı dağıtılan belediye alışveriş kartları ile yapılan alışverişlerde bazı esnafın çifte fiyat uyguladığına dair ihbar aldıklarını bildirerek, gerekli denetimlerin yapılmasını istedi.

Özbal ayrıca gıda üretim yerlerinin daha titiz ve derinlemesine denetlenmesini talep etti.



Özbal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bizlerin yaptığı ziyaretler ve bize ulaşan istekler doğrultusunda yeni bir Çevreyoluna ihtiyaç duyulduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Yine Çevreyolu üzerinde bulunan Osmancık Köprüsünün bir an önce kaldırılarak oraya daha işlevsel bir çözüm bulunması tarafımıza sürekli iletilmektedir.

Her ne kadar Çevreyolu Belediyemizin sorumluluğunda olmasa bile, ilgili makamlara sürekli ikazlar yapılarak sorunun çözümüne dair girişimlerde bulunulmalıdır ve artık bu kangren gündemimizden düşmelidir.

Belediye yardım kartları ile yapılan harcamalarda, alışveriş yapılan bazı işyerlerinde çifte fiyat uygulandığı, yani normal alış verişte bir fiyat, belediye yardım kartı ile yapılan alışverişte başka fiyat uygulandığı yönünde şikayetler yoğunluktadır. İlgililerin bu konuyu hassasiyetle araştırıp varsa böyle bir durum acilen önlem alınması gerekmektedir.

Gıda üretim yerlerindeki denetimlerin, yüzeysel denetimden ziyade daha titizlikle ve derinlemesine yapılması ve sağlığımızı doğrudan ilgilendiren bu konunun üzerinde daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ve bizlerin beklentisi bu yöndedir.

Her şeyden önemli olan ve her gittiğimiz yerde bizlere sık sık hatırlatılan konu ise, emniyet güçlerimizin ve belediyemizin de yakından bildiğini umduğumuz yasaklı madde ve uyuşturucu satılması ve kullanımı sorunudur. Özellikle çok küçük yaşlara kadar inen kullanım yaşı vatandaşlarımızı, bizleri oldukça rahatsız etmektedir. Toplumdaki genel kanı, bir iki meslek grubunda iş yapan yerlerde bu tür maddelerin satıldığı ve buraların çok fazla denetlenmediğidir. Hiçbir meslek grubunu zan altında bırakmak istemeyiz. Eminim ki emniyet güçlerimiz ve yetkisi oranın da belediyemiz bu tür yerleri mutlaka denetliyordur. Halkımızın ve bizlerin istediği odur ki, bu denetimlerin daha sık ve çok daha titizlikle yapılması ve bu işi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasıdır.”